الأمير جورج سيدخل المدرسة للمرة الأولى في أيلول المقبل

أعلن قصر كينسنجتون يوم الجمعة أن الأمير جورج، وهو في الترتيب الثالث لتولي العرش البريطاني، سيدخل المدرسة للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول في جنوب غرب لندن.

وسيلتحق جورج البالغ من العمر ثلاث سنوات، وهو الابن الأكبر للأمير وليام وزوجته كيت، بمدرسة توماس باتيرسي الخاصة.

واختيار تلك المدرسة مخالف لما اعتادت عليه الأسرة الملكية مؤخرا بإرسال الأمراء الصغار إلى مدرسة ويذربي في منطقة نوتينج هيل الراقية وهي المدرسة التي التحق بها ويليام وشقيقه الأمير هاري عم جورج.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب اتخاذ وليام وكيت، وهما دوق ودوقة كامبريدج، قرارا بنقل مقر إقامتهما إلى لندن مع تخلي وليام عن وظيفته كطيار طائرة هليكوبتر مخصصة للإسعاف للتركيز على تنفيذ مهام رسمية نيابة عن جدته الملكة إليزابيث البالغة من العمر 90 عاما.

وكانت الأسرة التي تضم جورج وشقيقته شارلوت البالغة من العمر عاما واحدا تعيش في قصر (أنمر هول) في الريف في أملاك الملكة في ساندرينجام في نورفولك بشرق انجلترا.

وقال قصر كينسنجتون في بيان “صاحبا السمو الملكي مسروران لأنهما وجدا مدرسة يثقان في أن جورج سيحظى فيها ببداية سعيدة وناجحة لتعليمه.”

وقال مدير المدرسة بن توماس في بيان “تشرفنا وسعدنا باختيار صاحبا السمو الملكي دوق ودوقة كامبريدج لمدرسة توماس باتيرسي للأمير جورج.”

وأضاف “نتطلع بشغف كبير للترحيب به هو وكل التلاميذ الجدد لمدرستنا في سبتمبر.”