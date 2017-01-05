الأمن في لبنان ممسوك.. وتأكيد على أهمية التنسيق للحفاظ على الاستقرار

يبدو أن عجلة الدولة بدأت تدور بشكل منتظم بعد جلسة الحكومة المنتجة واجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي طمأن الداخل والخارج إلى أنّ الأمن في لبنان ممسوك، وأنّ القوى الأمنية قادرة على حفظ الإستقرار.

ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

وأكد خلاله أن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل.

واستهل الرئيس عون الاجتماع بكلمة تناول فيها دور الاجهزة الامنية في الداخل والخارج، محددا عملها في مواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب الذي يتحرك على مختلف المستويات، مشددا على “ضرورة المواجهة الاستباقية والتنسيق بين الاجهزة الامنية.

وتحدث أيضاً عن الاليات التي يجب اتباعها بهذا الصدد، مؤكداً “وجوب المحافظة على الاستقرار”، مذكرا بما ورد في خطاب القسم”، ومشددا على وجوب “التنسيق بين مختلف الاجهزة وترابط العمل بين القضاء والامن”.

وفي المعلومات انّ عون والرئيس سعد الحريري أصرّا على حل ازمة الجهاز بكل تفاصيلها ليصبح العمل بين كل الاجهزة صمّام أمان في هذه المرحلة الحساسة، مع العلم انّ الازمة الادارية للجهاز قد حلّت بعد انتخاب عون، وتبقى الازمة المالية التي تسلك نحو الحل.

يذكر ان مقررات المجلس تبقى سرية.

وفي الوضع الامني أيضاً، عرض اللقاء التشاوري الصيداوي للمستجدات على الساحة الوطنية عموما والجنوبية والصيداوية خصوصا الى جانب الوضع في المخيمات لا سيما مخيم عين الحلو.

وأشارت النائب بهية الحريري الى “وجود ارادة حقيقية للمساهمة بعملية استقرار مدينة صيدا وتطورها ونهوضها، وإستعادة الثقة بمكونات الدولة”.

وتطرق اللقاء الى الوضع في مخيم عين الحلوة، مشددا على “اهمية التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتحديدا مخابرات الجيش اللبناني وبين مكونات المخيم لاحتواء اي مشكلة تحصل سريعا، من حفاظا على امن واستقرار المخيم والجوار”.