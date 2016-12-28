الأمن العام يؤكد عدم تطابق الحمض النووي لأهالي العسكريين مع جثث الحدود

أقصى درجات الخوف والقلق عاشها أهالي العسكريين المختطفين خلال السبعة عشر يوما الماضية، بعد طلب الأمن العام منهم إجراء فحوصات الحمض النووي DNA عقب العثور على أربع جثث في إحدى المناطق على الحدود اللبنانية السورية.

هو الخوف الذي تبدد مع صدور إعلان عن الأمن العام يؤكد فيه أن نتيجة فحوصات ال DNA غير متطابقة.

الارتياح ارتفع أكثر مع كلام الرئيس سعد الحريري من مجلس النواب، الذي أكد أن الحكومة ستتابع قضية العسكريين حتى عودتهم إلى اهلهم ومؤسستهم سالمين.

وفي ساحة رياض الصلح ينتظر حسين يوسف. الهاتف لا يتوقف عن الرنين، من محبين واصدقاء اشتاقوا ان يسمعوا نبرة فرحة في صوت هذا الوالد الصبور.