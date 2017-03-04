الأمن العام: نأسف لتداول رواية مواطنة إعلاميا من دون الرجوع إلى مكتب الشكاوى

صدر عن المديرية العامة للأمن العام- مكتب شؤون الإعلام، البيان التالي:

“تداولت مواقع التواصل الإجتماعي رواية لمواطنة تناولت فيها أداء ضابط في الأمن العام خلال إنجاز معاملتها، المؤسف أن وسائل إعلام تلقفت المزاعم الواردة من دون الرجوع إلى مكتب الشكاوى الذي أخذ علما وفتح تحقيقا بالموضوع لتبيان الحقيقة، وفقا للقوانين المرعية الإجراء والتي من غير المسموح تجاوزها كونها للجميع وعليهم”.