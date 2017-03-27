الأمن العام: توقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية مختلفة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16/03/2017 لغاية 24/03/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .

– شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة .

– شخصان بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة .

– خمسة اشخاص بجرم تعاطي وترويج المخدرات .

– شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .