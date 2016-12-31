الأمن العام: توقيف سوري لانتمائه الى تنظيم ارهابي والتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية

أوقفت المديرية العامة للأمن العام، في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد دقيقة وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، المدعو (خ.م) من الجنسية السورية لإنتمائه الى تنظيم ارهابي.

بنتيجة التحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى تنظيم ارهابي، ونشاطه في مجال تجنيد الاشخاص وتنسيق عملية نقلهم الى سوريا للقتال في صفوف التنظيم، وانه كان في صدد التحضير لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان بتكليف من الارهابي اللبناني (ع.ح) الملقب أبو بصير وأبو هاجر اللبناني.

وبعد انتهاء التحقيق معه احيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين”.