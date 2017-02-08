الأمن العام اوقف شخصين لإنتمائهما الى تنظيم إرهابي وتجنيد اشخاص وجمع معلومات لتنفيذ عمل ارهابي

تداولت وسائل الاعلام في اليومين الماضيين معلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام بتوقيف اشخاص على خلفية تحضيرهم لتنفيذ عمل ارهابي في وسط بيروت بتكليف من تنظيم ارهابي .

“يهم المديرية العامة للأمن العام، ان توضح الآتي:

في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءعلى اشارة النيابة العامة المختصة اللبناني (م.ص) والفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) لإنتمائهما الى تنظيم ارهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة اشخاص للالتحاق بصفوفه. وبنتيجة التحقيق معهما:

-إعترف اللبناني (م.ص) بالتواصل مع قيادات في تنظيم ارهابي في سوريا ومحاولة المغادرة اليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) عبر اشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة . وانه اقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الامنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه (ح.ص) المنتمي الى التنظيم الارهابي والفلسطيني المذكور تمهيدا لتنفيذ عملية انتحارية.

– كمااعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة اللبناني (م.ص) الى سوريا والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية ، الى جانب تجنيد العديد من الاشخاص لمصلحة التنظيم الارهابي وتسهيل انتقالهم الى سوريا بالتنسيق مع كل من الارهابيين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ( ز.أ) ، ( ز.ك) و (ب.ح).

بعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا على القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين” .