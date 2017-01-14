الأمن العام أوقف سوريين اثنين بتهمة التواصل مع جهات إرهابية

أفاد مندوب الوكالةالوطنية للاعلام في جبيل جورج كرم،انه بتاريخ 14/1/ 2016 تمكنت قوة من شعبة معلومات جبل لبنان في المديريةالعامة للأمن العام، بعد متابعة ورصد دقيق، من توقيف السوري ح.خ مواليد العام 1992 في إحدى بلدات قضاء بعبدا، بجرم التواصل مع أحد قياديي تنظيم داعش، بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان.

كما أوقفت السوري ح.أ مواليد العام 1994، في إحدى بلدات قضاء جبيل، حيث كان يسعى إلى تجنيد شبان سوريين لإرسالهم للقتال لصالح جهات إرهابية في سوريا، وبوشرت التحقيقات معهما لإجراء المقتضى القانوني.