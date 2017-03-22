الأمن العام أوقف سوريا لإنتمائه الى تنظيم إرهابي

أصدرت المديرية العامة للامن العام، البيان الآتي:

“في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيقة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، المدعو (ي.د) من الجنسية السورية لإنتمائه الى تنظيم داعش الارهابي.

بنتيجة التحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وبنشاطه في تجنيد اشخاص لصالح التنظيم المذكور ومن بينهم اللبناني (خ.ح) وذلك بالتنسيق مع شقيقه (ح.د) الموجود في جرود عرسال.

بعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين”.