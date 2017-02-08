الأمن الصناعي مخترق في لبنان.. والحريري يتعهد بالمعالجة

ككرة الثلج كبرت ازمة الامن الصناعي ففا هي عشرات الشاحنات تعبر يوميا عبر نقطتيْ الحدود البرية في المصنع والعبودية من سوريا الى لبنان محملة بأطنان من الرخام والغرانيت ودون اي رسوم لينافس تجارها المصانع اللبنانية وعددها الف وسبعون مصنعاً منها ما هو مرخص ومنها ما هو غير مرخص لكنه يسدد الضرائب والرسوم للدولة اضافة الى الاستيراد من مصر والصين واوروبا.

الخطير في الامر يتمثل بالرسم الذي يتم دفعه على معابر الحدود فلو لم يكن هناك هذا الرسم لكان الامر افضل من تلك الفضيحة

رئيس نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت نزيه نجم كشف للمستقبل عن الخطة التي وضعها الرئيس سعد الحريري خلال اجتماعها الاثنين بالنقابة لحل الازمة وتقديم حوافز للصناعيين

وحسب نجم فإن اقل ما يمكن المطالبة به هو قروض صناعية الازمة ليست خحكرا على مصنعاً دون آخر وعلى منطقة دون غيرها فكل المصناع في لبنان تعاني وعددها يفوق الالف ويعمل بها ثلاثون الف عامل.

تقرير: باسل الخطيب.