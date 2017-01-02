الأمن التركي يقترب من تحديد هوية القاتل.. وداعش يتبنى الهجوم

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عمل البعثة الرسمية في إسطنبول، وإطلع على تفاصيل الزيارات الميدانية التي قامت بها، والمباحثات التي أجرتها مع السلطات التركية لتأمين نقل جثامين الشهداء والجرحى.

واطلع عون على تفاصيل الزيارات الميدانية التي قام بها اعضاء البعثة للمستشفيات حيث عادوا الجرحى، كما بحثوا مع السلطات التركية المعنية في اجراءات نقل جثامين الشهداء الثلاثة الذين قضوا في الجريمة، وطلب الرئيس تسهيل نقل الجرحى الذين تسمح لهم حالهم الصحية بإستكمال العلاج في لبنان.

أما على المستوى التركي، شنت السلطات مداهمات وإعتقالات، وتوصلت إلى هوية منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم “داعش”.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية إن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل، على المسلح المسؤول عن الهجوم ليلة رأس السنة وإنها اعتقلت ثمانية أشخاص آخرين.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحفي “تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع”.

هذا وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم اسطنبول، ونقلت وكالة “رويترز” عن “أعماق” التابعة للتنظيم، تبني “داعش” الهجوم على الملهي الليلي بإسطنبول.

وجاء في بيان للتنظيم على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ان “جندياً من جنود الخلافة الابطال هاجم احد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول بالقنابل والسلاح الرشاش”.

وفي المواقف المحلية، دان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الإعتداءات الإرهابية التي تطالُ دول العالم، لا سيما الإعتداء الأخير في اسطنبول ، الذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى أبرياء من بينهم لبنانيون.

ونوه الراعي بالدور الذي قامت به الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية، بإرسال طائرةٍ خاصة الى تركيا لمتابعة القضية مع المسؤولين الاتراك والعمل على نقل الجثامين والجرحى الى لبنان.

وفي المواقف أيضاً بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة الى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إثر الهجوم في مدينة اسطنبول، ودان بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

من جهته، تقدّم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأصدق التعازي من عائلات المواطنين ايلي ورديني، هيكل مسلّم، وريتا الشامي الذين “قطفهم الإرهاب في ريعان الشباب”.

وقال: “حربنا ضد الإرهاب طويلة جداً، لم تبدأ بما شهده لبنان طوال السنوات الخمس الأخيرة، ولن تنتهي للأسف، بالهجوم الإرهابي المسلّح الذي طال مدينة اسطنبول ليلة رأس السنة”.