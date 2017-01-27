الأمن التركي يعتقل إيرانيين اثنين يعملان لصالح حزب العمال الكردستاني

أفادت وكالة “الأناضول” أن “قوات الأمن التركية ضبطت إيرانيين اثنين، خلال قيامها بعمليات رصد في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، لصالح حزب “العمال الكردستاني”، مشيرةً إلى انه “لدى فحص محتويات الهواتف الجوالة التي يحملها المشتبهان، تبين وجود خرائط للمنطقة، وصور تعود لمبان تابعة للأمن والولاية”.
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