الأمم المتحدة: مليون طفل في شرق أوكرانيا بحاجة عاجلة لمساعدات إنسانية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن مليون طفل في شرق أوكرانيا بحاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية، مشيرة الى أن الكثير من الأسر فقدت عملها ومصادر دخلها، وأن النظام تعطل في المنطقة.

وأشارت إلى أن 740 مدرسة تضررت أو دمرت جراء إشتباكات شرقي أوكرانيا، داعياً الأطراف إلى الإلتزام بإتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار، واصفة وضع نحو 200 ألف طفل موجودين على طرفي خط المواجهة بين الجانبين، بالأسوء.

ولفتت إلى أن إنتهاكات وقف إطلاق النار يشكل خطرا على الوضع النفسي، والبدني للأطفال، مؤكدة أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في شرق أوكرانيا زاد 420 ألفاً ليصل إلى مليون طفل.