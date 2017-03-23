الأمم المتحدة جمعت فقط ثلث الاموال اللازمة لمنع حصول مجاعة في الصومال

حذرت الأمم المتحدة امس من انها لم تتلق سوى ثلث الاموال التي تحتاج اليها لمنع حصول مجاعة في الصومال، وذلك عشية اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الازمة الغذائية في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق :”انه من اصل 864 مليون دولار تحتاج اليها المنظمة الدولية لتجنب حصول مجاعة في الصومال عام 2017 بلغت التبرعات حتى اليوم 31% فقط من هذا المبلغ”.

واضاف :”ان الامم المتحدة ستطلق نداء جديدا الى المانحين ترفع فيه على الارجح قيمة المبلغ المطلوب لكي تتمكن من مواجهة المخاطر المتزايدة لحصول مجاعة في هذا البلد”.

وتفاقمت الازمة الانسانية في الصومال حيث توفي منذ مطلع العام زهاء 300 شخص بسبب الكوليرا او الاسهال، بحسب ارقام الامم المتحدة.

وتقدر الامم المتحدة ان نصف عدد سكان الصومال البالغ عددهم 6,2 مليون نسمة يحتاجون الى مساعدة غذائية عاجلة، من بينهم زهاء 363 الف طفل يعانون في سوء تغذية حاد.

ويرأس وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم جلسة لمجلس الامن الدولي حول الصومال والوضع الانساني في هذا البلد.

وكان الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش ناشد خلال زيارة الى مقديشو في مطلع آذار الأسرة الدولية الى حشد طاقاتها بقوة لتجنب “الاسوأ” في الصومال، الدولة الواقعة في القرن الافريقي والمهددة بخطر المجاعة.

ويشهد شرق افريقيا موجة جفاف جديدة فيما اصبحت الصومال على شفير مجاعة للمرة الثالثة خلال 25 عاما.