الأمم المتحدة ترد على الفيتو الأميركي بشأن تعيين فياض

أكّدت الأمم المتحدة أن تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د.سلام فياض مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا تم فقط بالاعتماد على كفاءته وأهليته لهذا المنصب، بحسب ما ذكرته وكالة “معا”.

وقال المتحدث باسم سكرتير عام الهيئة الدولية، أنطونيو غوتِيريس، إن موظفي الأمم المتحدة لا يمثلون أي دولة أو حكومة.

وأوضح أن السكرتير العام حريص على التعددية والتنوع في التوظيف وإصلاح وضع لم يتم خلاله تعيين ممثل إسرائيلي أو فلسطيني في منصب كبير في الهيئة الدولية.

من جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دنون، أن قيام الولايات المتحدة بمنع تعيين سلام فياض في منصب المبعوث الأممي يشكل عهدا جديدا بعد سنين من الانحياز.

وكانت أميركا قد عرقلت أمس الجمعة قرار الأمم المتحدة بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض موفدا أمميا إلى ليبيا.

ووصفت المصادر الأميركية، الاعتراض الأميركي بالخطوة الداعمة لإسرائيل فيما قالت السفيرة الأميركية نيكي هيل إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة من مجرد طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فكرة تعيين فياض ومراسلته مجلس الأمن بهذا الخصوص.