الأغلبية تمنح الثقة للحكومة.. والحريري: للاهتمام بالشأن الاقتصادي

خلال الجلسة الصباحية لمناقشة البيان الوزاري أعطى 10 نواب الثقة من اصل 11 تناوبوا على الكلام، في حين أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة الاهتمام بالشأن الاقتصادي في ظل مؤشرات غيرِ مطمئنة.

واضاف: “جلستنا اليوم تختصر كل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وكل إنجازاتنا وتألقنا، وأيضا كل عثراتنا وأزماتنا، لأن كل تلك التحديات في النجاح أو الفشل تختصر بكلمة واحدة هي الثقة، فكلما ارتفع منسوب الثقة لدى المجتمعات، كان الازدهار والاستقرار والنجاح، وعندما تبدأ الثقة بالتراجع يكون الواقع في طريقه نحو الفشل”.

وتابع: “عملية استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه، ولأن الوقت غير متاح لتفصيل الواقع بالأرقام أكتفي بلفت نظر مجلسكم الكريم الى ان نسبة الفقر في بلدنا تخطت الثلاثين في المئة ونسبة البطالة وصلت الى 25 % والى 35% بين الشباب، فيما النمو الاقتصادي لهذه السنة سيكون اقل من 2%. كل هذا فيما بلدنا يستضيف مليون ونصف المليون من إخواننا النازحين الهاربين من جحيم النار السورية.

ومن بعدها تلا الحريري البيان الوزاري المؤلف من ثماني صفحات بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه وأضيفت فقرة خاصة متعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان نصّت على احترام الحكومة للقرارات الدولية وتأكيد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئا لاحقاق الحق والعدالة بعديا عن اي تسييس.

وقبل البدء بالكلمات كان هناك محاولة من بعض الكتل السياسية باختصار الكلمات بكلمة واحدة كل كتلة لكن هذا الاقتراح سقط ولم تلتزم به الا كتلة المستقبل النيابية.

توالى النواب خلال الجلستين الصباحية والمسائية على الكلام وركزوا على مواضيع اقتصادية اجتماعية وعلى قانون الانتخاب. وسادت اجواء هادئة طوال ساعات النقاش لم يخرقها الا شجار بين النائبين خالد الضاهر ورياض رحال على خلفية طلب الاخير من الرئيس نبيه بري تعيين الضاهر وزيرا.