الأسد و حلفاءه يصعدون في وادي بردى وغاز الكلور السام يعود من جديد

تبنت جبهةُ “فتح الشام” عملية استهداف حاجز في ريف دمشق، سقط خلالها عشرات العسكريين بين قتيل وجريح، في وقت استمرت انتهاكات النظام السوري والمليشيات المساندة له لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق عدة.

انفجرت سيارة مفخخة على حاجز عسكري في الغوطة الغربية في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات الأسد.

وأوضح ناشطون أن المفخخة ضربت حاجز “سعسع” بالقرب من فرع الأمن العسكري على مفرق قرية بيت جن في منطقة الحرمون.

وتبنت جبهة “فتح الشام” العملية، وأوضحت أن الحاجز الذي تم استهدافه يُعد من أسوأ حواجز المنطقة ويشتهر بتشبيحه وتعديه على المارين، مؤكدة أن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي من المدنيين.

وكانت المنطقة شهدت الأسبوع الماضي تهجيرا قسريا للمدنيين الرافضين للتسوية مع النظام، وتم إخراج أكثر من 130 عنصراً من الفصائل المقاتلة رفضوا تسليم سلاحهم والتسوية بالإضافة إلى ثلاثين عائلة قررت الخروج إلى الشمال السوري.

يأتي هذا في وقت استمرت فيه انتهاكات النظام السوري والمليشيات المساندة له لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق عدة، لا سيما في ريف دمشق الغربي.

واعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله عن توقف الهدنة في قرى وادي بردى وبدء الأعمال العسكرية بعد تعطيل سير المفاوضات في المنطقة.

وإلى ريف دير الزور، ارتفعت حصيلة قتلى السبت إلى 25 شخصا، إثر استهداف طائرات سوقا لبيع مشتقات النفط في قرية خشَام التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة أعماق التابعة لداعش أن التنظيم دمر طائرتين تابعتين لقوات النظام كانتا داخل مطار دير الزور العسكري.