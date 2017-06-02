الأركان التركية:ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بأوكار للعمال الكردستاني

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية أن “قوات الأمن التركية، ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، خلال عمليات ضد حزب “العمال الكردستاني”، في ولايات عدة شرقي وجنوب شرقي البلاد”، موضحةً أن “قوات الأمن حددت خلال عملياتها المستمرة أوكارا وملاجئ يستخدمها الإرهابيون في ولايات شرناق وهكاري، ودياربكر وتونج إيلي وعثرت داخل الأوكار على جثة إرهابي جرى قتله مسبقا”.

وفي بيان لها، لفتت إلى ان “هذا إلى جانب ضبط أسلحة رشاشة، وبنادق، وعبوات ناسفة، و250 غرام متفجرات من طراز ” C-4 “، ورشاشات دوشكا مضادة للطائرات، وأسلحة قنص، وقاذفات صاروخية، ومناظير قناصة، و3700 رصاصة أسلحة مختلفة”.