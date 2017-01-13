الأرسنال يمدّد عقود ثلاثيه الفرنسي

اعلن نادي الارسنال الانكليزي أمس الخميس تجديد عقد ثلاثيه الفرنسي المؤلف من المدافع لوران كوسييلني والمهاجم اوليفييه جيرو ولاعب الوسط فرنسيس كوكلان «لفترة طويلة«.

وقال مدرب الفريق آرسين فينغر على الموقع الرسمي للنادي اللندني: «نحن سعداء لان ثلاثة من الافراد المهمين في صفوف فريقنا قرروا البقاء معنا لفترة طويلة«. ولم يحدد النادي، كعادته، «الفترة الطويلة« التي تحدث عنها فينغر. الا ان كوسيلييني (31 عاما) كشف عبر حسابه على موقع «تويتر«، انه مدد عقده حتى سنة 2020. وفرض الدولي الفرنسي نفسه احد افضل المدافعين في الدوري الانكليزي الممتاز في الاعوام الماضية. اما جيرو الذي لم يبدأ الموسم الحالي كأساسي، فسجل اربعة أهداف في المباريات الاربع الاخيرة، وتسعة اهداف بالمجمل. وكان المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، أفضل هدافي النادي الموسم الماضي مع 24 هدفا في مختلف المسابقات. اما كوكلان (25 عاما)، فبات من اللاعبين الواعدين في الارسنال، وخاض 131 مباراة مع النادي. ولم يحسم الارسنال حتى الآن تمديد عقدي صانع الالعاب الالماني مسعود اوزيل والمهاجم التشيلياني الكسيس سانشيز، كما ان مصير فينغر لم يبت ايضا علما ان عقده مع الفريق ينتهي في حزيران. ويحتل الارسنال المركز الخامس حاليا في الدوري بعد حلوله وصيفا لليستر سيتي الموسم الماضي.