وذكر المصدر أن المتسللين حاولوا اجتياز الحدود يوم السبت، وأنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص وإصابة أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري.
كما تم ضبط 318 ألف حبة كبتاغون، و637 قطعة حشيش، وسلاح آلي بحوزة المتسللين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وتكثف السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا، التي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني، وحاكمت عددا منهم.
إقفال المتحف الوطني الجمعة والسبت
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
توقيف 30 فلسطينيا على خلفية الاشكال في جبل البداوي أمس
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
Powered By Future Television s.a.l