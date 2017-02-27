اكتمال عقد الفرق المتأهلة الى نصف نهائي عربية الطائرة

اكتمل عقد الفرق المتأهلة الى الدور نصف النهائي من بطولة الاندية العربية الـ35 للكرة الطائرة المقامة حاليا في البحرين لغاية الرابع من آذار /مارس المقبل حيث تأهل كل من فريقي الريان والجيش القطريين والسلام العماني والاهلي البحريني.

وجاء تأهل الريان بعد فوزه على الوحدة السعودي بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد بينما تغلب الجيش على المجمع الجزائري بثلاثة أشواط دون رد ضمن مباريات ربع النهائي.

ويلعب الريان في الدور المقبل مع الأهلي البحريني الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب السويحلي الليبي بثلاثية نظيفة كما يواجه الجيش فريق السلام العماني الذي تأهل بعد تغلبه على مواطنه السيب بنفس النتيجة.