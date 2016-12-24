اكتشاف أوراق أقدم خريطة إنترنت في العالم

تم العثور على خريطة كاملة لشبكة إنترنت، يعود تاريخها إلى مايو 1973 وذلك بين مجموعة من الأوراق القديمة في كلية كارنيجي ميلون لعلوم الكمبيوتر في بيتسبرغ.

وفي ذلك الوقت كانت شبكات الإنترنت تعرف باسم “أربانت” وهي تلك التي أطلقها مشروع لوزارة الدفاع الأميركية سنة 1968 من أجل ربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال قدرات الكومبيوترات المتوفرة وقتها.

ويعتبر الباحثون أن “أربانت” ARPANET هي النواة الحقيقية التي أدت إلى ظهور الإنترنت الحالي، وإلى مطلع السبعينات كانت شبكة الأربانت تتكون من 42 أجهزة حاسوب مستضيفة، متصلة بـ 36 مركزا بالولايات المتحدة الأميركية كلها.

الأربانت خارج أميركا

بمجرد إنشاء هذه الخريطة المكتشفة حديثا، فإن الإنترنت خرج عن نطاق الولايات المتحدة إلى دول أخرى في العالم، عبر الاستعانة بوصلات الأقمار الاصطناعية، بحيث بات بإمكان المستخدمين في لندن والنرويج استخدام شبكة “الأربانت” وأصبحوا ضمن نطاق المحتوى الأميركي.

وقد عثر على هذه الخريطة ديفيد نيوبري، الذي يعمل مطورا لمبادرة تعرف باسم “مسارات الفن” في متحف كارنيجي للفنون بيتسبرغ، حيث وجدها بين مجموعة من الأوراق القديمة، حصل عليه من والده، الذي كان يعمل في جامعة كارنيجي ميلون منذ السبعينيات.

وليس من المعروف حتى الآن أين نشرت هذه الخريطة بالضبط في المرة الأولى، ويقول عنها نيوبري أن والده احتفظ بها منذ أن كان مديرا لأعمال كلية علوم الحاسب الآلي.

المصدر: العربية