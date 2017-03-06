اقرار البند الاول من الموازنة ولا عائق امام انهاء المناقشة

يشهد لبنان اسبوعاً حافلاً وحاسماً لاقرار مشروع الموازنة واجراء التعيينات الامنية واقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وفي هذا السياق، واصلت الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري درس مشروع الموازنة العامة في السراي الحكومي.

وبعد انتهاء الجلسة اكد وزير الثقافة غطاس خوري انه تم اقرار البند الاول من الموازنة كليا، ثم انتقل البحث الى ابواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة وتمت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، مشيراً الى أن “المجلس ما زال بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا انجزنا قسما كبيرا من المشروع وان شاء الله لا تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد اصبحت جاهزة كليا”.

وأكد أن القضية ليست مماطلة، فذلك “لم تنعكس هذه الاجواء على مجلس الوزراء اطلاقا، هناك مناقشة للموازنة بندا بندا، وهذا يحتاج الى بعض الوقت لان هناك مطالبات ايضا من الوزراء لزيادة بعض موازنات وزاراتهم، وهناك حدود تستطيع فيها وزارة المال تلبية هذه المطالب، لكن الاجواء ايجابية جدا، وندرس البنود وتتم الموافقة عليها، ولم ار اي عائق امام انهاء هذه المناقشة بالسرعة المطلوبة”.

وعما اذا سيكون هناك جلسة الجمعة الجلسة النهائية، أشار الى انه “لا استطيع ان اتنبأ بذلك، واليوم تم انجاز موازنات لوزارات اساسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهي وزارات اساسية، واظن اننا نستطيع انهاء الموازنات ولكن لا استطيع تحديد عدد الجلسات التي نحتاجها”.

وأضاف أن “القرار هو بإقرار الموازنة ولا يوجد اي شك حول هذا الموضوع ولا ترتبط الموازنة باي شيء اخر”، مشيراً الى انه “لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب، لان قانون الانتخاب نقاش اخر، وعندما نتفق على قانون انتخاب نذهب الى اقراره”.

وتابع “في جلسة الاربعاء هناك جدول اعمال وهي ستعقد في قصر بعبدا وهناك تعيينات امنية على جدول الاعمال”.

وأشار الى انه “تم اقرار الجزء الاول من الموازنة والذي يتضمن ايضا تعديل في بعض البنود كالايرادات، لكن في موضوع الضرائب فغالبية ما كنا نتكلم عنه هو ضمن اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي وهذا الامر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه”.