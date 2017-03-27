اقالة داني بليند من تدريب المنتخب الهولندي

قرر الإتحاد الهولندي لكرة القدم الإستغناء عن المدرب داني بليند من تدريب منتخب الطواحين ، وذلك على خلفية تدهور نتائج المنتخب العريق في الفترة الأخيرة .

وتعرضت هولندا لخسارة أمام بلغاريا بالجولة الخامسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ، لتصبح مهددة بعدم التأهل للمونديال الذي سيقام عام 2018 في روسيا بعد ان تراجعت الى المركز الرابع برصيد 7 نقاط .

يذكر ان بليند تولى تدريب المنتخب الهولندي عقب نهاية يورو 2016 ، خلفا لمواطنه غوس هيدنيك .