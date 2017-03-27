اقالة داني بليند من تدريب المنتخب الهولندي

قرر الإتحاد الهولندي لكرة القدم الإستغناء عن المدرب داني بليند من تدريب منتخب الطواحين ، وذلك على خلفية تدهور نتائج المنتخب العريق في الفترة الأخيرة .
وتعرضت هولندا لخسارة أمام بلغاريا بالجولة الخامسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ، لتصبح مهددة بعدم التأهل للمونديال الذي سيقام عام 2018 في روسيا بعد ان تراجعت الى المركز الرابع برصيد 7 نقاط .
يذكر ان بليند تولى تدريب المنتخب الهولندي عقب نهاية يورو 2016 ، خلفا لمواطنه غوس هيدنيك .
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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