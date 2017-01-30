افريقيا: الفراعنة يفكون عقدة المغرب..

حقق المنتخب المصري أول فوز له على نظيره المغربي منذ عام 1986، الأحد، وصعد للدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون.

واكتفى “الفراعنة” بهز شباك “أسود الأطلسي” مرة واحدة، تكفل بها محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

وأكمل المنتخب المصري عقد المربع الذهبي للبطولة، حيث سيواجه بوركينا فاسو في نصف النهائي الاربعاء، في حين يلتقي منتخبا غانا والكاميرون في المباراة الأخرى الخميس، وذلك عند التاسعة مساء.