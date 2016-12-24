افتتاح فرع لجمعية عفيف الخيرية في اسطنبول لدعم النازحين السوريين بحضور ممثلي جمعيات لبنانية

في اطار التنسيق بين الجمعيات اللبنانية والقطرية والتركية دعما لقضية النازحين السوريين وتأمين مقومات صمودهم، وبعيد نشاطات تنسيقية عدة في مناطق تواجد النزوح السوري في عكار والشمال، اقيم في مدينة اسطنبول بحضور ممثلين عن جمعيات لبنانية واخرى قطرية وتركية حفل تدشين مكتب عفيف الخيرية القطري فرع تركيا لدعم النازحين، بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية ابراهيم عبدالله من امارة قطر، ممثل الجمعيات الخيرية اللبنانية خالد المرعبي رئيس جمعرادية الاة والتصميم وممثلين عن جمعيات تركية ، وذلك في مركز علي اميري الثقافي منطقة الفاتح.

الوفد القطري

وتحدث عبدالله باسم الوفد القطري فقال :لقد تم اختيار اسطانبول كمركز ذلك لخدمة اللاجئين السوريين في تركيا وباقي الدول المجاورة في البوسنة والبانيا والدول المجاورة ، اشار الى انجازات كبيرة تحققت خلال العامين المنصرمين، حيث أصبح لنا شركاء اراك ولبنانيين، ونشاطنا مقدمة خيرة هدفها تقديم الاغاثة العاجلة لاخواننا النازحين من حلب، ومن ثم سيصار الى تأمين الايواء والكرفانات والخيم ومشاريع في التعليم والصحة وغيرها .

وأكد نية الجمعية اقامة فرع مماثل لها في لبنان لخدمة أهلنا واخواننا النازحين السوريين والعائلات اللبنانية المضيفة، وهناك تنسيق حثيث مع ممثلي الجمعيات اللبنانية.

بدوره،اكد خالد المرعبي رئيس جمعية الارادة والتصميم ممثل الجمعيات اللبنانية،فقال: هناك عمل يجري في لبنان منذ حوالي العام ، ولمسنا جدية في الدعم والوقوف الى جانب قضية اخواننا ، واليوم نلمس التعاون من قبل الدولة والسلطات التركية التي سهلت ذلك في اسطنبول وفي لبنان هناك نيوة جدية بعد انجاز الملفات الضرورية لافتتاح فرع للجمعية نظرا للاعباء الكبيرة جراء النزوح السوري، ونحن ننسق العمل وسيكون لنا مكتبان عاملان خلال فترة قريبة كما وعد الجانب القطري.

نحن نسعى هنا كلبنانيين لتأمين المساعدات اللازمة وخصوصا في فترة البرد والصقيع، وتوفير الشروط المادية والعينية لتنظيم برامج صحية وغذائية للنازحين

وشكر المرعبي سمو الامير تميم ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الذي رعى هذا الافتتاح لتامين مساعدات طارئة لاخواننا ، ولمسنا أن الدولة التركية تقوم بجهد جبار من اجل ذلك .