افتتاح حاشد لمؤتمر اندية السيارات بحضور تود في الـ ” ATCL”

افتتح قبل ظهر الخميس المؤتمر السنوي الرابع لأندية السيارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يستضيفه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ( (ATCLفي مقره بالكسليك على مدى يومين.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الـ”فيا” الفرنسي جان تود ونائباه القطري ناصر خليفة العطية والبريطاني غراهام ستوكر وعدد من أركان الاتحاد الدولي، رئيس النادي المضيف الشيخ فؤاد الخازن، امين عام النادي المضيف كميل اده ، امين المال المحامي جيلبير مسيحي، منسق الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود، مدير عام النادي شربل جرجس ، مدير لجنة رياضة السيارات في النادي سليمان خطار واعضاء اللجنة ، رئيس مصلحة السيارات في النادي كابي كريكر .

كما حضر مندوبو عشرين دولة وهي اضافة الى لبنان، كل من الجزائر والبحرين وقبرص ومصر وايران والاردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن اضافة الى رجال الصحافة والاعلام.

بداية كلمة ترحيبية من عريفة الحفل مديرة برامج التطوير في الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي فريديريك تروفيه تحدثت فيها عن برنامج الاجتماعات التي ستمتد على مدى يومين.

بدوره تحدث رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة الشيخ فؤاد الخازن فقال: “ارحّب بكم في الربوع اللبنانية في هذا الطقس المثلج ولبنان بلد الضيافة والجمال واتمنى التوفيق للمؤتمر. واود ان اشكر الرئيس الصديق جان تود على وجوده مجدداً في لبنان وعلى دعمه للرياضة الميكانيكية في لبنان والمنطقة. وعلاقة النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالاتحاد الدولي وطيدة منذ عقود عدة”.

ثم القى لحود جاء فيها: “اود ان اشكر الاتحاد الدولي على ثقته بلبنان واشكر الدول المشاركة على حضورها المؤتمر الذي سيبحث عدة أمور من شأنها تطوير الرياضة الميكانيكية في المنطقة. والرياضة الميكانيكية تحسنّت كثيراً في منطقتنا في عهد الرئيس تود ونائبه العطية، واود ان أشكر كل من ساهم وسيساهم في انجاح هذا المؤتمر مع شكري الدائم لرئيس مجلس ادارة النادي الشيخ فؤاد الخازن واعضاء مجلس الادارة على دعمهم اللامحدود للرياضة الميكانيكية” .

من جهته قال العطية: “نشكر النادي اللبناني للسيارات والسياحة على هذه الاستضافة المميزة وهدفنا التنسيق لما فيه مصلحة اندية الشرق الأوسط وشمال افريقيا” .

كما تحدث ستوكر عن عناوين الاجتماعات في سبيل تطوير الرياضة الميكانيكية في المنطقة.

الكلمة ألأخيرة للرئيس تود جاء فيها: “انا مسرور جداً لوجودي مجدداً في لبنان الرائع والمميز بالنسبة لي، واوجه تحية الى رئيس النادي الشيخ فؤاد الخازن والى عماد لحود وفريق عمله، واندية السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ضمن عائلة الاتحاد الدولي وهي اندية فاعلة . وانا اتابع عن كثب نشاطات الرياضة الميكانيكية في هذه المنطقة واتمنى ان يخرج المؤتمر بمقررات تصب في مصلحة اندية الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.

ثم انطلقت الاجتماعات على ان تختتم ظهر الجمعة لتصدر بعدها المقررات.

وفي ما يلي برنامج اجتماعات الجمعة 17 شباط:

-الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10.30:موضوع السلامة خلال السباقات

-الساعة 10.30 حتى الساعة 11.00:استراحة

-الساعة 11.00 حتى الساعة 12.30:التفاعل بين الأندية و”ورش العمل”

-الساعة 12.30 حتى الساعة 13.00:اختتام المؤتمر

وصول تود

وكان الرئيس تود وصل فجر الخميس الى لبنان على متن طائرة خاصة واستقبله في مطار رفيق الحريري الدولي نائب رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة نبيل كرم ومنسق الـ “فيا” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود ومدير لجنة رياضة السيارات في النادي المضيف سليمان خطار. ورحّب كرم باسم رئيس واعضاء اللجنة الادارية للنادي برأس هرم الاتحاد الدولي في لبنان متمنياً له الاقامة السعيدة.