اغتيال إمام مسجد برصاص مجهول غرب بغداد

اغتال مسلح مجهول إمام وخطيب مسجد في منطقة العامرية غرب بغداد وفق مصدر أمني عراقي.

وأفادت التحقيقات بأن المسلح كان يقود دراجة نارية عندما هاجم الإمام بالقرب من منزله وأطلق ثلاث رصاصات على رأس الضحية، مستخدما مسدسا كاتما للصوت، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويتخوف العراقيون من عودة الاغتيالات ذاتِ الطابع الطائفي إلى بغداد، بعد سنوات من طي صفحة العنف الطائفي الذي خلّف آلاف القتلى من المدنيين من كلتا الطائفتين السنية والشيعية خلال عامي 2006 – 2007.