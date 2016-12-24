اغتيال أحد كوادر فتح بعبوة في عين الحلوة وتجدد الاشتباكات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”عن مقتل احد كوادر حركة “فتح” سليمان ابو النمر، بعبوة استهدفته في ممنطقة طيطبا داخل عين الحلوة، واندلاع اشتباكات اثر ذلك على محور الصفصاف البركسات، نتجت عنها حركة نزوح كثيفة من المنطقة.

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