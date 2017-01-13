في اطار مذكرة التفاهم بين بلدية بيروت والبنك الدولي حول اعداد مخطط توجيهي شامل لمدينة بيروت لمقاومة الزلازل والكوارث، قام المكتب الهندسي Buro Happold ، الذي يقوم باعداد الدراسة، بعرض المرحلة الثانية من الدراسة، وذلك خلال اجتماعات عمل عقدت مع اعضاء من مجلس بلدية بيروت، بين 9 و11 كانون الثاني 2017 في مبنى القصر البلدي لمدينة بيروت.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع التالية: القدرات الحالية لمدينة بيروت على مواجهة وإدارة الكوارث، المخاطر الممكنة والأولويات وخطط الإستجابة.

وسينتج عن هذا المشروع مخطط توجيهي شامل، يضم ابرز المخاطر والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي قد تتعرض لها مدينة بيروت، ويحدد اليات عمل استباقية، وخطط استجابة ترفع من جهوزية بيروت، وتمكن بيروت من تامين استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ، مما ينعكس ايجابا على الانسان والبنيان والاقتصاد. وهو امر حيوي وفاءق الاهمية لسلامة واستدامة بيروت وسكانها.

وسوف يتم عقد لقاءات اخرى في الاشهر القادمة لعرض ومناقشة مقترحات الدراسة وتحديد الإحتياجات الإنمائية من أجل بناء وتعزيز قدرات المدينة على مواجهة الكوارث. وتجدر الاشارة انه سيتم الانتهاء من اعداد الدراسة قبيل منتصف ٢.١٧.