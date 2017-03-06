اعتقال أسرة أفغانية بتأشيرات سارية في لوس أنجلوس

اتخذ محامون في حقوق الإنسان إجراءات قانونية في محكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا الأميركية بشأن قيام موظفي أمن باحتجاز أسرة أفغانية من 5 أفراد في مطار لوس أنجلوس الدولي لعدة أيام.

وذكرت الإجراءات أن الأب والأم وأطفالهما الثلاثة الصغار حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة، لأن العائلة خاطرت بحياتها للدفاع عن الحكومة الأميركية في الخارج.

وأقامت الدعوى مجموعة قانونية لمساعدة اللاجئين والمشردين تسمى “المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين.”

وذكر الالتماس أنه “رغم هذا السجل من الخدمة نيابة عن بلدنا احتجزت إدارة الجمارك وحماية الحدود هذه الأسرة الشجاعة وحرمتها من الاستعانة بمحامين.”

ويشعر مدافعون عن المهاجرين بالقلق بشأن القيود المشددة على الزائرين حتى الحاملين لأوراق وتأشيرات سليمة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير القانونية.