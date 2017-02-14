اعتصام لمناصري حركة “أمل” امام مبنى “الجديد” في وطى المصيطبة

اعتصم عددا من مناصري حركة “أمل” مساء الثلاثاء أمام مبنى تلفزيون “الجديد” في وطى المصيطبة، وسط انتشار أمني، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه إساءة للامام المغيب موسى الصدر في برنامج “دمى كراسي”. وهذا التجمع هو الثاني لمناصري الحركة، بعد تحرك مماثل مساء الاثنين.

وبدأ المعتصمون محاولة الدخول إلى المبنى، ووقف عناصر القوى الأمنية سدا في مواجهتهم.

ووصلت لاحقا قوة من الجيش إلى وانضمت إلى عناصر قوى الأمن الداخلي الموجودين أمام التلفزيون لضبط الوضع بعدما حاول مناصرون لحركة “أمل” اقتحام المبنى. كما رمى عدد من المحتجين رموا حجارة على المبنى وتسببوا بتحطيم زجاج فيه.

وانتشرت قوات من الجيش انتشرت على طول جسر سليم سلام وصولا إلى أوتوستراد المدينة الرياضية.

الرياشي

وشدد وزير الاعلام ملحم الرياشي، على ان الاعتداء على أي وسيلة إعلامية “هو عمل سيء ومرفوض”. وأعلن أنه طلب من قائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل للحد مما يحصل أمام مبنى “الجديد”.

ودعا في حديث إلى تلفزيوني إلى التزام الهدوء وعدم اللجوء إلى “هذا النوع من العنف غير المبرر”. وقال: “سأعمل ما بوسعي لمنع هذه المخالفات”.

الحريري

أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فتابع بدوره وقائع الإحتجاجات والاعتصام أمام المحطة وأجرى لهذه الغاية اتصالين برئيس مجلس النواب نبيه بري لمعالجة ما يجري. كما اطلع من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمسؤولين الأمنيين على الإجراءات المتخذة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها.

المشنوق

من جهته، توجه المشنوق، بعد عودته إلى بيروت وزيارة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى وزارة الداخلية، حيث أجرى سلسلة اتصالات، منها برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس إدارة قناة “الجديد” تحسين الخياط، وبالقيادات الأمنية، لمتابعة قضية تجمع شبان أمام مبنى القناة. ويواصل متابعته واتصالاته لمعالجة هذه القضية.

الصراف

بدوره، أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، أن الصراف “يتابع من الوزارة مجريات الأوضاع في قناة الجديد. وبتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري الاتصالات اللازمة مع قيادة الجيش والمعنيين لانهاء الوضع واعادة الأمور إلى طبيعتها”.

ولاحقا بدأ المحتجون بالمغادرة.