اعتصام للفانات الخصوصية في الكوشا العكارية

إعتصم اصحاب الفانات الخصوصية على مفترق كوشا، احتجاجا على عدم تسهيل الدولة لتسجيل فاناتهم وعرقلة امورهم اداريا وعدم اعطائهم ارقام لوحات عمومية الا باهظة الثمن.
وجاء الاعتصام، على اثر الاعتصام الذي نفذه اصحاب الفانات العمومية احتجاجا على المزاحمة غير المشروعة لأصحاب الفانات الخصوصية
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
حكم نهائي كاس العالم للاندية يوضح سبب عدم طرده راموس
بطولة غرب اسيا :رجال الارز يستعرضون عضلاتهم امام العراق
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
المشنوق استقبل النائبين حميد وأبي نصر
Powered By Future Television s.a.l