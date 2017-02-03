اعتصام للفانات الخصوصية في الكوشا العكارية

إعتصم اصحاب الفانات الخصوصية على مفترق كوشا، احتجاجا على عدم تسهيل الدولة لتسجيل فاناتهم وعرقلة امورهم اداريا وعدم اعطائهم ارقام لوحات عمومية الا باهظة الثمن.

وجاء الاعتصام، على اثر الاعتصام الذي نفذه اصحاب الفانات العمومية احتجاجا على المزاحمة غير المشروعة لأصحاب الفانات الخصوصية