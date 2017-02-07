اعتصام لاهالي حاروف احتجاجا على انقطاع مياه الشفة

نفذ اهالي بلدة حاروف – قضاء النبطية اعتصاما احتجاجا على انقطاع مياه الشفة عن منازلهم منذ ما يقارب ال25 يوما.
وانتقد المعتصمون في بيان غياب اي تحركات من قبل المسؤولين لمعالجة الازمة
وتجمع المحتجون امام مقر بلدية حاروف واطلقوا هتافات التنديد بانقطاع المياه عن منازلهم ورددوا شعارات منها ” بدنا المي”، ” بيكفي تتلاعبوا بحياتنا”، “المي حقنا ليش عم تحرمونا منا” .
واتخذت دورية من قوى الامن الداخلي اجراءات امنية في محيط البلدية ، ومنع بعض المعتصمين من قطع طريق عام حاروف – جبشيت امام المارة.
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