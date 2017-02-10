اعتصام لاهالي الموقوفين في ملف عبرا

يواصل اهالي الموقوفين والمحكومين في ملف احداث عبرا تحركهم طلبا للعفو العام ورفضا للاحكام الصادرة بحق ابنائهم، حيث نفذوا اعتصاما امام مسجد حمزة في عبرا بعد صلاة الجمعة بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود وعضوي احرار صيدا الشيخ يوسف مسلماني ومحي الدين عنتر.
ورفعت امهات و زوجات واخوات وبنات الموقوفين لافتات تناشد الرؤساءالثلاثة باقرار العفو العام وتعتبر الاحكام التي صدرت بحق ابنائهم جائرة.
وتحدثت باسم المعتصمات احدى امهات المعتقلين حيث وصفت معاناة الاهالي بغياب ابنائهم معتبرة ان كل هؤلاء الشباب المعتقل قد ظلم داعية المعنيين الوقوف معهم في محنتهم والضغط من اجل اقرار العفو العام .
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