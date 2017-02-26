اعتصام في ساحة ساسين للمستأجرين القدامي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المستأجرين القدامي نفذوا عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، اعتصاما في ساحة ساسين- الأشرفية، للطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رد قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي “من أجل أنسنته وإعادة صياغته ليصبح عادلا ومنصفا للجميع”، وذلك بدعوة من: حركة المستأجرين في لبنان، لجان المناطق في الأشرفية وفرن الشباك وغيرها، وتجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات.

وقد افترش المشاركون في الاعتصام الأرض، قاطعين كل المنافذ إلى الساحة. وبعدما ألقى المهندس انطوان كرم كلمة باسمهم، أعادوا فتح الطرقات، وانطلقوا بمسيرة مشاعل، كما فعلوا بعد اعتصامهم في المكان نفسه عصر أمس.