اعترضوا على نتيجة المباراة.. فاشهر مسدسه في وجه اللاعبين!!

قام حكم مباراة في حادثة غير مسبوقة في السودان، بإشهارمسدسه أمام وجه اللاعبين، بعد أن حاولوا الاعتداء عليه إثر احتسابه هدفا في المباراة نقل النتيجة إلى التعادل، ما أغضب لاعبي الفريق الذي خسر تفوقه.

وقالت صحيفة “الصيحة” السودانية إن حكم مباراة جرت بمدينة القضارف بوسط البلاد بين فريقي نادي “السهم” ونادي “الأهلي” بالدرجة الأولى، كانت ميدان هذه المواجهة.

وفي التفاصيل، أن لاعبي فريق “السهم” وبعد أن احتسب الحكم هدفا تعادليا لخصمهم “الأهلي” قاموا بمهاجمة الحكم، بحجة أن هذا الهدف نتج عن مخالفة صريحة لم يلقَ لها الحكم بالاً.

وبدأت المعركة مع مهاجمة حارس المرمى الحكم، حيث اعتدى عليه وطرحه أرضا، قبل أن يفاجئه الحكم بإخراج مسدس من طيات ملابسه ليشهره في وجه اللاعبين.

تدخل إداري يحسم المعركة

فسارع أحد إداريي نادي “السهم” الى التدخل فنزل إلى أرض الملعب لتهدئة الخواطر، والذي صرح قائلا إنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد الحكم.

وقد استنكر الناس كيفية دخول الحكم إلى أرض الملعب وهو يحمل مسدسا، ما يثير التساؤلات حول كيف حدث ذلك.

المصدر: العربية