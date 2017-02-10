اطلاق النار باتجاه مقر القوة الامنية داخل عين الحلوة

اطلق مجهولون بعد منتصف الليل النار عدة مرات في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة باتجاه مقر القوة الامنية الفلسطينية المشتركة قبالة مفرق سوق الخضار وامتدادا على أحد مواقع حركة فتح ولكنه لم يؤد الى سقوط اصابات.

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