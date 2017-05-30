اطفاء بيروت أخمد حريقاً شبّ في مستودع للالعاب والبلاستيك في منطقة أرض جلول 

أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، حريقاً كبيراً شبّ في مستودع يحتوي مواد بلاستيكيه وألعاب وفوبيجو وغيرها تبلغ مساحته حوالي ١٢٠ متراً، كائن في منطقة أرض جلول شارع مستوصف الحريري بناية بنا و بليق ملك ناصر الخطيب.

وتمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الفوج حائلين دون امتداده الى باقي أرجاء المبنى. واقتصرت الاضرار على الماديات، وتتم الآن عمليات التبريد لتأمين المكان .