اضطراب العلاقة بين الامير هاري وخطيبته.. والسبب!

تسبب الحادث الأخير بين شقيق النجمة ميغان ميركل وصديقته، في زعزعة العلاقة بينها وبين حبيبها الأمير هاري.

ونشرت بعض الصحف الأجنبية، أن هذه الحادثة من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على علاقتها مع الأمير هاري والعائلة الملكية، وخاصةً أنه تم استضافتها في قصر كنغسنتون مرتين، وتمت الموافقة المبدئية عليها كخطيبة لهاري.

يذكر أنه تم القبض على توماس ميركل من قبل الشرطة بتهمة محاولة قتل صديقته في منزله، حيث كان تحت تأثير الكحول.