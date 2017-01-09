اضرار مادية بعد انزلاق باص لطلاب في بقرصونا الضنية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن انزلاق باص للطلاب في بلدة بقرصونا – الضنية بسبب الثلوج التي تراكمت على الطريق الرئيسية في البلدة بعد عودته بالطلاب إلى منازلهم. وأدى اصطدامه بعمود كهرباء حديدي وبجدار باطوني على جانب الطريق إلى وقف انزلاقه أكثر. ولم يصب أي من الطلاب في الباص بأذى، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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