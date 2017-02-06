اضراب تحذيري للمتعاقدين في التعليم الثانوي السبت

دعا المتعاقدون في التعليم الثانوي، في بيان، “جميع الاساتذة المتعاقدين في الثانويات الى الاضراب التحذيري يوم السبت 11/2/2017، في حال لم يتم توقيع عقود المتعاقدين وقبض مستحقات الفصل الاول للعام الدراسي 2016/2017 في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل.
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