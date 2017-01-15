اصرار اليونايتد يحبط مخطط ليفربول ويجره الى التعادل في الوقت القاتل

ضمن منافسات الجولة الـ 21 من فعاليات الدوري الانكليزي لكرة القدم “البرمييرليغ ” . نجح فريق مانشستر يونايتد في العودة الى المباراة ليخطف التعادل العادل بنتيجة 1-1 أمام غريمه التقليدي ليفربول في مباراة مثيرة اقيمت على ارض ملعب الاولد ترافورد ليكمل اليونايتد نتائجه الجيدة حيث اكمل سلسة الـ 11 المباراة دون هزيمة ليعود تدريجياً الى المنافسة بينما اكمل فريق ليفربول ترنحه في بداية العام حيث فقد طعم الفوز في المباريات الثلاث الاخيرة .

دخل الفريقان المباراة واضعين نصب اعينهم تحقيق الفوز للتقدم اكثر في الترتيب و الاستفادة من سقوط السيتي وسرعان ما اشتعل اللقاء حيث تناقل الفريقان الفرص الخطرة ليطغى الاداء الهجومي على مجريات اللقاء قبل ان يعترض اغلى لاعب في العالم الدولي الفرنسي بول بوغبا على عرضية الليفر بيده ليتمكن جيمس ميلنر من ترجمة ضربة جزاء داخل شباك الحارس الاسباني دي خيا عند الدقيقة 27 ليهدي التقدم لصالح ابناء المدرب الالماني كلوب في الشوط الاول بعد ان اضاع الفريقان العديد من الفرص في الربع الساعة الاخيرة من النصف الاول .

وفي الشوط الثاني , اجرى المدرب البرتغالي تغيراته سريعاً للعودة الى المباراة و سرعان ما سيطر الشياطين الحمر على اللقاء و تحكموا بمجريات المباراة فيما اعتمد الريدز على المرتدات الخطرة التي كان لها بالمرصاد الحارس الاسباني المتالق دي خيا واستمر اليونايتد بالتقدم الى أن حقق مراده بعد ان اكمل نجمه الاول المهاجم السويدي زلاتان ايبراهيموفيتش عرضية زميله فالنسيا داخل شباك مينيوليه في الدقيقة 84 ليهدي الشياطين الحمر التعادل المثير بنتيجة 1-1 امام فريق ليفربول .