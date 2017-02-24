اصابة كازورلا ستبعده حتى نهاية الموسم

اشارت تقارير صحافية بريطانية الى ان لاعب وسط ارسنال الاسباني سانتي كازورلا سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي لعدم تعافيه بالسرعة المطلوبة من عملية جراحية في الكاحل.

وغاب كازورلا (32 عاما) عن صفوف فريقه منذ تعرضه للاصابة في 19 تشرين الاول خلال المباراة التي سحق فيها فريقه لودوغوريتس البلغاري بسداسية نظيفة في دوري ابطال اوروبا.

وخضع كازورلا بعدها لجراحة في وتر ساقه اليمنى كان سيغيب على اثرها ثلاثة اشهر، لكن يبدو ان ابلاله من الاصابة لم يسر كما كان يرغب اللاعب وناديه، وتحدثت الصحف عن غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مدرب ارسنال ارسين فينغر تحدث عن اهمية كازورلا بعد تعرضه للاصابة وقال “يحتاج الفريق في غرف الملابس الى التوازن بين لاعبي الخبرة وعنصر الشباب، كما يحتاج الى عدد من اللاعبين المخضرمين عندما تمر في فترات صعبة لانهم يساعدونك دائما على التركيز والاحتفاظ بتواضعك”.