اصابة في برشلونة على صعيد حراسة المرمى

عاد فريق برشلونة للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة اتلتيك يلباو في دور الـ16 من كأس اسبانيا وتواجد في التدريبات الحارس ياسبر سيليسين رغم الاصابة وذلك بعد قدومه من عطلة أعياد الميلاد.

وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فان الحارس يعاني من إصابة عضلية سوف تبعده عن المشاركة مع الفريق لمدة ثلاثة أسابيع، وهذا ما قد يربك حسابات المدرب إنريكي الذي يشرك بشكل اساسي الحارس الهولندي في مباريات الكأس وقد يكون هذه المرة مضطرا لاشراك الحارس الاساسي تير شتيغن أو الدفع بالحارس الثالث خوردي ماسيب في مباراة الفريق امام اتلتيك بلباو .