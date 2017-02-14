اصابة طفل بكسور اثر سقوطه من الطابق الثالث في طرابلس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الطفل زكريا الأسمر (8 سنوات)، سقط من الطابق الثالث في المبنى الذي تقطنه عائلته، ما أدى إلى اصابته بكسور في مختلف أنحاء جسده، وقد نقل إلى المستشفى للمعالجة.

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