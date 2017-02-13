اصابة شخص في انهيار سقف احد المحلات في منطقة مار نقولا الاشرفية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصابة شخص على الاقل في انهيار سقف احد المحلات التجارية في منطقة مار نقولا في الاشرفية.
وافادت غرفة التحكم المروري ان قوى الامن قطعت الطريق المؤدي الى المنطقة.
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