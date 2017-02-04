اشكال بين مواطنين في بلدة عين دارة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

إثر حصول إشكال بين مواطنين في بلدة عين دارة بعد ظهر اليوم لأسباب محلية، وقيام عدد من الأشخاص بالإعتداء على أحد المصورين وبعض محتويات البلدية في أثناء عقد رئيس المجلس البلدي مؤتمراً صحافياً، تدخلت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما تجري ملاحقة المعتدين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.