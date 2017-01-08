اشعل النار في نفسه احتجاجا على خيانتها

اصيب كاهن بوذي بحروق جسيمة ادخلته في حال حرجة بعد ان اشعل النار في نفسه خلال تظاهرة مناهضة لرئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هاي المتورطة في فضيحة فساد، وفق ما اعلنت السلطات.

ولم يكشف اسم الكاهن الستيني الذي حاول احراق نفسه في وسط سيول حيث تجمع مئات الاف للمطالبة برحيل الرئيسة في الاسبوع الحادي عشر من الاحتجاجات.

وأفادت وكالة انباء “يونهاب” بأنه ترك رسالة طلب فيها من السلطات توقيف بارك التي اتهمها “بالخيانة”.

واتهم الكاهن بارك “بالخيانة” كذلك لانها وقعت في 2015 اتفاقا مع اليابان حول “نساء المتعة” وهو موضوع يسمم العلاقات بين سيول وطوكيو منذ سنوات.

ووافقت اليابان بموجب الاتفاق على دفع مليار ين (7،5 ملايين يورو) لبضع عشرات من هؤلاء النساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة.