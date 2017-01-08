اشعل النار في نفسه احتجاجا على خيانتها

اصيب كاهن بوذي بحروق جسيمة ادخلته في حال حرجة بعد ان اشعل النار في نفسه خلال تظاهرة مناهضة لرئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هاي المتورطة في فضيحة فساد، وفق ما اعلنت السلطات.
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