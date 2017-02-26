اشتداد الاشتباكات في عين الحلوة بين فتح ومجموعات إسلامية متشددة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ارتفعت على محور الصفصاف البركسات في الشارع الفوقاني، بين عناصر من حركة “فتح” واخرين من مجموعات إسلامية متشددة، وتم استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي يسمع دويها في ارجاء صيدا.
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